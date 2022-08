EUA veem China planejando ‘provocações’ militares — CMIO

Um funcionário da Casa Branca sugeriu que Pequim pode aumentar ainda mais as tensões sobre a possível visita de Nancy Pelosi a Taiwan

O governo do presidente Joe Biden alertou que a China está pronta para alimentar as tensões geopolíticas em torno de Taiwan, talvez por meio de forças armadas. “provocações”, aumentando o risco de uma escalada não intencional na disputa de Pequim com Washington sobre a possível visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha autônoma.

“A China parece estar se posicionando para potencialmente tomar mais medidas nos próximos dias e talvez em horizontes de tempo mais longos”, disse. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse a repórteres na segunda-feira. “Esses passos potenciais da China podem incluir provocações militares, como disparar mísseis no Estreito de Taiwan ou em torno de Taiwan, operações que quebram normas históricas, como a entrada aérea em larga escala na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. . . atividades aéreas ou navais que ultrapassem a linha mediana e exercícios militares que possam ser amplamente divulgados”.

Kirby fez seus comentários depois que a Reuters, a CNN e outros meios de comunicação informaram que Pelosi visitaria Taiwan, desafiando os avisos da China de uma possível resposta militar. O democrata da Califórnia está programado para chegar a Taipei na terça-feira como parte de uma viagem de cinco paradas pela Ásia-Pacífico que começou no fim de semana.

Pequim advertiu repetidamente que tal visita prejudicaria suas relações com Washington e violaria os EUA. ‘Uma China’ política de reconhecer a reivindicação de soberania do continente sobre Taiwan, que vê como uma província separatista. Kirby enfatizou repetidamente que o governo de Biden não tinha controle sobre a possível visita de Pelosi, já que o Congresso é um ramo independente do governo e que sua viagem não refletiria nenhuma mudança na política dos EUA.













“O orador tem o direito de visitar Taiwan, e o presidente da Câmara visitou Taiwan sem incidentes”, disse Kirby, aludindo a uma viagem de 1997 de Newt Gingrich. Ele adicionou, “Nada mudou em nossa política de uma só China… Dissemos que não apoiamos a independência de Taiwan e dissemos que esperamos que as diferenças através do Estreito sejam resolvidas por meios pacíficos.”

Essa posição foi reiterada quando Biden conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, disse Kirby. “Não há razão para Pequim transformar uma potencial visita consistente com a política de longa data dos EUA em algum tipo de crise ou conflito, ou usá-la como pretexto para aumentar a atividade militar agressiva dentro ou ao redor do Estreito de Taiwan”.

Ele disse que quaisquer outras medidas da China para explorar a controvérsia de Pelosi continuariam “em relação às linhas de tendência que vimos nos últimos anos, mas algumas podem ser de escopo e escala diferentes.”













A crítica da Casa Branca às supostas provocações chinesas é irônica, uma vez que Pequim acusou repetidamente os EUA de intromissão provocativa em Taiwan e em outras partes do mundo. Um grupo de ataque da Marinha dos EUA, liderado pelo porta-aviões USS Ronald Reagan, pode estar se dirigindo para águas chinesas em meio às últimas tensões com Pequim, sugeriu um relatório chinês na segunda-feira.

Questionado se a viagem de Pelosi poderia colocar ela ou o povo taiwanês em risco, Kirby disse que os EUA “Certifique-se de que ela tenha uma visita segura e protegida.” Ele disse que, embora Washington não espere um ataque direto, ameaças e provocações chinesas podem desencadear um conflito.

“Isso aumenta o risco de erro de cálculo, o que pode levar a consequências não intencionais”. disse Kirby. Ele adicionou, “Nós e países ao redor do mundo acreditamos que a escalada não serve a ninguém. As ações de Pequim podem ter consequências não intencionais que só servem para aumentar as tensões. Enquanto isso, nossas ações não são ameaçadoras e não abrem novos caminhos.

“Nada sobre esta potencial visita. . . mudaria o status quo, e o mundo deveria rejeitar qualquer esforço da RPC para usá-lo para isso. Não morderemos a isca, nem nos envolveremos em chocalho de sabre. Ao mesmo tempo, não seremos intimidados. Continuaremos operando nos mares e nos céus do Pacífico Ocidental, como temos feito há décadas”.