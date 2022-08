Exército da China inicia exercícios militares no Mar do Sul da China

PEQUIM, 2 de agosto – RIA Novosti. O Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) está iniciando exercícios militares no Mar do Sul da China nesta terça-feira em meio a uma escalada regional sobre uma possível visita a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.

A Administração de Segurança Marítima da China anunciou que serão realizados exercícios militares na área do Mar da China Meridional, cujas coordenadas são indicadas no site da agência, das 00:00 de 2 de agosto às 24:00 de 6 de agosto, hora local , em conexão com a qual será proibida a entrada de todos os navios na área correspondente.

Detalhes sobre quais tipos de tropas participarão dos exercícios e quais manobras estão planejadas não são especificados.

Na semana passada, o exército chinês realizou exercícios regulares, incluindo disparos reais. De 1 a 4 de agosto, exercícios de fogo real são realizados nas águas da Baía de Bohai, no leste do país, em 30 de julho, exercícios das zonas leste e sul do comando de combate do ELP foram realizados no leste da China e Mares do Sul da China.

Muitos observadores vinculam a atividade dos militares chineses não apenas às comemorações do 95º aniversário do ELP, mas também à turnê asiática de Pelosi, que deve levá-la a Taiwan.

A turnê asiática de Pelosi, que a levará a Cingapura, Japão, Coréia do Sul e Malásia, está recebendo maior atenção global após relatos de planos para visitar Taiwan. Se a visita à ilha chinesa ocorrer apesar dos protestos de Pequim, será a primeira visita de um presidente da Câmara dos Deputados dos EUA desde 1997. A administração norte-americana, que foi avisada pelo presidente chinês de que “brincar com fogo corre o risco de se queimar”, assegurou a Pequim o seu compromisso com a política de “uma só China”, mas distanciou-se de uma possível visita, dizendo que a própria oradora toma as decisões. A mídia taiwanesa informa que ela pode chegar à ilha na terça-feira e se reunir com a liderança da administração da ilha na quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan não confirmou esses relatórios.

As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início da década de 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não-governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.

A RPC sempre se opõe a qualquer contato entre representantes de Taipei e funcionários atuais, especialmente funcionários de alto escalão, ou militares de países com os quais Pequim mantém relações diplomáticas.

Relatos de uma possível visita à ilha de Pelosi, que Pequim chama de terceiro funcionário mais importante do governo dos EUA, provavelmente provocaram uma reação muito negativa da China. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que se Pelosi visitar a ilha, Pequim definitivamente tomará medidas decisivas e eficazes para proteger a soberania do Estado e a integridade territorial, e os Estados Unidos serão totalmente responsáveis ​​por todas as graves consequências decorrentes disso. Ao mesmo tempo, os departamentos oficiais da China não especificaram de que tipo de medidas drásticas estavam falando.

O presidente chinês Xi Jinping, em conversa telefônica com o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a China protesta fortemente contra a interferência de forças externas na questão de Taiwan. Ele também destacou que a vontade do povo chinês, cuja população ultrapassa 1,4 bilhão, é inabalável em proteger a soberania estatal e a integridade territorial da China, e que quem brinca com fogo certamente se queimará.