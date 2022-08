Após sanções dos EUA, Irã anuncia ativação de centenas de novas centrífugas

O Irã está ativando “centenas” de, anunciou, nesta segunda-feira (1º), Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI, na sigla em inglês).

Segundo ele, cerca de 500 máquinas IR-6 serão ativadas nos próximos dez a 15 dias . O porta-voz afirmou que as centrífugas estavam sendo ativadas como parte do “Plano de Ação Estratégico para Levantar Sanções e Proteger o Interesse da Nação Iraniana”.

Kamalvandi acrescentou que o cronograma quer atingir um nível mínimo de enriquecimento de 190 mil unidades de trabalho separativo (SWU, na sigla em inglês) para atender “ao nível de necessidades [do Irã]”. Segundo ele, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi informada da mudança.

De acordo com informações do Jerusalem Post, autoridades iranianas afirmaram, no passado, que 190 mil SWUs são necessários para abastecer os reatores da usina de Bushehr e da instalação nuclear de Teerã.