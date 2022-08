Ataque de drone da CIA mata a mão direita de Bin Laden – Biden – CMIO

Uma “operação de contraterrorismo” no Afeganistão matou o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri

O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto no fim de semana em um ataque de drone dos EUA no Afeganistão, anunciou o presidente dos EUA, Joe Biden, na noite de segunda-feira, depois que vários meios de comunicação relataram citando fontes anônimas dentro do governo. Biden fez uma breve aparição na televisão durante a quarentena com o Covid-19.

“No fim de semana, os Estados Unidos conduziram uma operação de contraterrorismo contra um alvo significativo da Al Qaeda no Afeganistão. A operação foi bem sucedida e não houve vítimas civis”, disse. um alto funcionário do governo disse a repórteres em um briefing de fundo. Embora o nome de Zawahiri não tenha sido mencionado inicialmente, a AP o informou pouco depois, seguido pela Reuters e pelo Washington Post.

Dirigindo-se à nação às 19h30, Biden disse que o ataque matou Zawahiri, chamando-o de braço direito de Bin Laden e “assassino cruel e determinado”.

Depois “rigoroso” planejando evitar baixas civis, disse Biden, ele deu a aprovação final para o ataque há uma semana. “Agora, a justiça foi feita e esse líder terrorista não existe mais.”

“Não importa quanto tempo leve, não importa onde você se esconda, se você for uma ameaça para o nosso povo, os EUA vão te encontrar e te tirar de lá.” acrescentou Biden.

De acordo com autoridades dos EUA, a CIA realizou um ataque de drones na capital afegã de Cabul no domingo. O governo talibã confirmou que o ataque ocorreu, com o porta-voz Zabihullah Mujahid condenando-o como uma violação “princípios internacionais”, segundo a Reuters.













As autoridades afegãs disseram que um míssil atingiu uma casa no distrito de Sherpor, em Cabul, mas que não havia ninguém lá dentro.

“Um foguete atingiu uma casa na área de Sherpor, em Cabul, esta manhã por volta das 6h” O porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Nafi Takoor, disse ao Tolo News. “A casa estava vazia, portanto, o foguete não resultou em vítimas.”

Zawahiri, 71, nascido no Egito, foi considerado o vice de Osama Bin Laden e listado entre os 22 terroristas mais procurados pelo FBI desde outubro de 2001, após os ataques terroristas de 11 de setembro. Ele se tornou o líder da Al-Qaeda após o anúncio dos EUA de que Bin Laden foi morto em maio de 2011. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de até US$ 25 milhões por informações sobre o paradeiro de Zawahiri.