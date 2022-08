Contra-sanções russas atingem políticos e mídia do Reino Unido – CMIO

“A escolha a favor do confronto é uma decisão consciente do establishment político britânico, que tem toda a responsabilidade pelas consequências”. disse o ministério.

Cameron lidera a lista negra, seguido pelo ex-secretário de Defesa – e mais tarde secretário-geral da OTAN – George Robertson, agora um par vitalício e membro da Câmara dos Lordes.

Além de Starmer, vários secretários-sombra do Partido Trabalhista – David Lammy, Lisa Nandy e Nick Thomas-Symonds – também entraram na lista.













A lista negra também inclui quatro membros do gabinete escocês e mais três membros de Holyrood – dois verdes e um líder dos liberais democratas – juntamente com vários funcionários do Ministério da Defesa e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Helen Alice Bower-Easton.

Na retaguarda estão os jornalistas, começando com o colunista do Times David Aaronovich e o editor de notícias do Guardian Dan Sabbagh, passando pelo editor da Europa do Daily Telegraph James Crisp, a editora política do Sunday Times Caroline Wheeler, o chefe da Sky News John Ryley e o diretor de notícias da BBC Jonathan Munro. O vice-editor da Economist, Edward Carr, e o colunista militar da Sun, Jerome Starkey, também foram colocados na lista negra, ao lado do produtor da ITV e da BBC, Robert Peston, e do apresentador da BBC, Huw Edwards. Morgan, listado como “apresentador da ITV”, era o penúltimo nome da lista.

Eles se juntam ao primeiro-ministro Boris Johnson, à secretária de Relações Exteriores Liz Truss e onze outras autoridades britânicas que foram sancionadas em meados de abril. o “lista de paradas” os impede de entrar na Rússia.

Dado o de Londres “desejo destrutivo de continuar girando a roda das sanções sob pretextos rebuscados e absurdos”, o trabalho de ampliação da “lista de paradas” vai continuar, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores.