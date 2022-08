EUA planejam golpe crítico em empresas de semicondutores da China

Segundo noticiado pela Reuters nesta segunda-feira (1º), a ação visa conter os avanços do setor chinês de semicondutores e proteger empresas americanas. Se o governo do presidente americano, Joe Biden, prosseguir com os planos, pode afetar também as gigantes do setor tecnológico sul-coreanas Samsung e SK Hynix. A Samsung tem duas fábricas de produção de chips de memória na China, enquanto a SK Hynix está em processo de aquisição da empresa de microprocessadores de memória flash NAND, da Intel, na China.