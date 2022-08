Scholz anunciou o envio de armas para a Ucrânia, que as Forças Armadas alemãs ainda não têm

MOSCOU, 2 de agosto – RIA Novosti. A Alemanha continua fornecendo armas para a Ucrânia, enviando, entre outras coisas, equipamentos tão novos que as Forças Armadas alemãs ainda não possuem algumas cópias, disse o chanceler alemão Olaf Scholz ao Globe and Mail.

“Fornecemos qualquer (equipamento. – Aprox. ed.) que tivéssemos: sistemas antitanque e defesa aérea, minas, canhões, toneladas de munição e assistência não letal… Chegamos a sistemas mais complexos e valiosos. obuses propelidos, sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de mísseis, sistemas antiaéreos, sistemas de radar de orientação de artilharia, alguns desses sistemas são tão novos que apenas um número muito pequeno foi produzido, e alguns deles nem sequer conseguiram ser colocados em serviço com as Forças Armadas Alemãs”, disse Scholz.

Segundo ele, as tropas ucranianas estão sendo treinadas no uso de novos equipamentos na Alemanha.

A Rússia enviou anteriormente uma nota a todos os países, incluindo os Estados Unidos, devido ao fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo