Biden aprova mais armas para a Ucrânia — CMIO

Os EUA autorizaram US$ 550 milhões em ajuda adicional a Kiev, incluindo mais foguetes para seus lançadores HIMARS enviados anteriormente

O presidente dos EUA, Joe Biden, encomendou US$ 550 milhões adicionais em remessas de armas para a Ucrânia, em grande parte para reabastecer munição para os lançadores de foguetes HIMARS que Kiev divulgou como um “jogador desafiante” em seu conflito com a Rússia.

A última rodada de armamento para a Ucrânia foi aprovada sob o chamado “autoridade de saque” na sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse a repórteres em um briefing na Casa Branca. O novo pacote de ajuda incluirá rodadas para lançadores de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) e projéteis de artilharia de 155 milímetros.

Autoridades do governo Biden – incluindo o secretário de Estado Anthony Blinken, o chefe do Estado-Maior Conjunto Mark Milley e o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan – conversaram com seus colegas ucranianos na sexta-feira para informá-los sobre a mais recente aprovação da ajuda, disse Kirby.













Desde que a ofensiva militar russa contra a Ucrânia começou em fevereiro, Biden autorizou 17 pacotes de ajuda para Kiev sob sua autoridade de retirada. Essas aprovações representam mais de US$ 8 bilhões em remessas de armas. O Congresso aprovou US$ 40 bilhões em nova ajuda total à Ucrânia em maio, depois de fornecer anteriormente US$ 13,6 bilhões.

Autoridades russas acusaram Washington de lançar lançadores HIMARS e outros armamentos na Ucrânia para prolongar o conflito sangrento na ex-república soviética o maior tempo possível. O ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, afirmou que os lançadores de foguetes fabricados nos EUA fizeram uma enorme diferença no campo de batalha, mas as forças russas continuaram a obter ganhos na região de Donbass.

As Forças Aeroespaciais Russas destruíram na semana passada mais de 100 foguetes HIMARS em um ataque a um depósito de munição na região de Dnepropetrovsk, disse o Ministério da Defesa russo nesta quarta-feira. Moscou afirmou anteriormente ter retirado quatro dos 16 lançadores HIMARS que os EUA enviaram para a Ucrânia. Cada foguete para o sistema supostamente custa cerca de US$ 150.000.