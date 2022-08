Turquia promete trabalhar com a Síria contra ‘terroristas’ — CMIO

Os comentários de Ancara vêm depois de anunciar planos para uma nova ofensiva militar contra militantes curdos apoiados pelos EUA

O principal diplomata da Turquia prometeu ajudar o governo sírio nos esforços para expulsar os combatentes curdos baseados no nordeste do país, considerado como “terroristas” por Ancara, apesar de um recente aumento nas tensões depois que a Turquia cumpriu as ameaças de tomar uma ação militar por conta própria.

Falando à emissora turca TV100 para uma entrevista na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, disse que seu país está preparado para trabalhar ao lado de Damasco contra militantes curdos que lutam sob a bandeira das Forças Democráticas Sírias (SDF), apoiadas pelos EUA.

“Daremos todo tipo de apoio político ao trabalho do [Syrian] regime nesse sentido. É o direito mais natural do regime eliminar uma organização terrorista em seu próprio território”. o FM disse do SDF, que está presente na extremidade nordeste da Síria.

Cavusoglu continuou dizendo que a Turquia também estendeu a mão ao Irã sobre o assunto, já que a República Islâmica há muito luta em apoio ao governo sírio contra rebeldes e grupos jihadistas durante a guerra civil de uma década no país.













No entanto, embora Damasco tenha lutado periodicamente com combatentes curdos, concentrou amplamente seus esforços em facções militantes sunitas – algumas ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico (EI, antigo ISIS) – e até cooperou com as SDF e unidades curdas aliadas em que lutam às vezes.

O governo sírio ainda não respondeu à oferta de apoio de Ancara, mas se opôs vocalmente a qualquer ação militar unilateral turca em seu solo. Em junho, a Turquia anunciou planos para uma nova ofensiva nas regiões controladas pelos curdos da Síria, dizendo que criaria uma “zona segura” de 30 quilômetros ao longo da fronteira Síria-Turquia, um plano semelhante às operações turcas anteriores em cidades fronteiriças como Manbij.

Em resposta, a Síria teria fortalecido várias posições em torno de suas províncias de Hasakah e Raqqa com a ajuda de forças russas, alertando que não toleraria turcos. “agressão.”

Ancara parece não se incomodar com os avisos, no entanto, já que já lançou operações armadas em Hasakah e em outros lugares, incluindo um ataque de drone que matou uma proeminente comandante curda perto de Qamishli na semana passada. O ataque provocou uma mensagem de condolências de Washington, que há muito se apóia e apoia as FDS, após um esforço fracassado de anos para armar e treinar rebeldes sunitas com o objetivo de derrubar o governo em Damasco.

Cavusoglu criticou a declaração americana, chamando-a de “inaceitável” e “um bom exemplo da falta de sinceridade dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo.”

No entanto, enquanto a Turquia permanece fixada em grupos curdos, também apóia uma força de combatentes paramilitares na Síria, que chama de “Exército Nacional Sírio”, em grande parte composta por remanescentes do Exército Sírio Livre rebelde, outra facção anteriormente apoiada pelos EUA. O FM insistiu que Damasco deve distinguir entre ‘terroristas’ e ‘oposição moderada’, aparentemente referindo-se às unidades apoiadas pelos turcos que operam na Síria.