Nova York declara emergência por varíola dos macacos — CMIO

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência na sexta-feira em meio à disseminação contínua da varíola dos macacos, prometendo tomar medidas para impedir o surto.

“Estou declarando uma Emergência Estadual de Desastre para fortalecer nossos esforços contínuos para enfrentar o surto de varíola”, ela twittou.

O governador também emitiu uma ordem executiva, observando que Nova York “está experimentando agora uma das mais altas taxas de transmissão” no país.













“Mais de um em cada quatro casos de varíola neste país estão em Nova York, atualmente tendo um impacto desproporcional em grupos de risco. Estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir mais vacinas, expandir a capacidade de testes e educar os nova-iorquinos sobre como se manterem seguros”, disse Hochul.

A ordem executiva amplia o grupo de indivíduos que podem administrar vacinas. A nova lista inclui o pessoal do EMS, farmacêuticos, parteiras, médicos e enfermeiros certificados.

Na quinta-feira, Hochul disse que conseguiu garantir mais 110.000 doses de vacina contra a varíola dos macacos, elevando o total para 170.000. As doses extras estão programadas para serem entregues nas próximas quatro a seis semanas.

A declaração vem depois que medidas semelhantes foram tomadas pelas autoridades de São Francisco, que anunciaram um estado de emergência devido ao surto de varíola na quinta-feira.

Em 29 de julho, o estado de Nova York registrou o maior número de casos de varíola no país, com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) colocando o número em 1.345. San Francisco estimou que havia 305 casos de varíola na cidade na mesma data.

Monkeypox é semelhante à varíola humana, que foi erradicada em 1980, e é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Seus sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, e os afetados desenvolvem lesões cutâneas distintas. Segundo a OMS, o atual surto “concentra-se entre os homens que fazem sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais,” porque a doença é muitas vezes transmitida através do contato pele a pele ou materiais contaminados, como roupas de cama.