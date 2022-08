Legisladores dos EUA apresentam projeto de lei para armar Taiwan — CMIO

A ‘Lend-Lease Act’ reflete a legislação assinada pelo presidente Biden para fornecer armas à Ucrânia

Um grupo de democratas e republicanos apresentou um projeto de lei que autorizaria o governo Biden a criar um novo programa de ajuda militar para Taiwan. Modelado a partir da Lei Lend-Lease da década de 1940, que permitiu que os EUA armassem as potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto se assemelha à legislação recentemente aprovada para aumentar o fornecimento de armas para a Ucrânia.

Introduzido pelos deputados Michelle Steel (R-Califórnia) e Jimmy Panetta (D-Califórnia) na Câmara, e pela senadora Marsha Blackburn (R-Tennessee) no Senado, o ‘Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act’ autorizaria o presidente a emprestar ou arrendar armas e equipamentos militares para Taiwan, que Taipei pagaria por um período de 12 anos.

O nome e a redação do projeto de lei seguem de perto o da “Lei de empréstimo e arrendamento de defesa da democracia da Ucrânia”, que foi sancionada pelo presidente Joe Biden em maio, depois de passar no Congresso quase sem resistência.

“Taiwan é nosso maior parceiro na região do Indo-Pacífico, e sua soberania contínua é essencial para desafiar o Novo Eixo do Mal”. disse Blackburn, referindo-se a um termo muitas vezes caluniado usado pelo ex-presidente George W. Bush para agrupar os inimigos estrangeiros dos Estados Unidos.













A posição oficial dos Estados Unidos sobre Taiwan, no entanto, é ambígua. Desde a década de 1970, Washington reconheceu, mas não endossou, a soberania da China sobre Taiwan, uma política destinada a desencorajar tanto uma invasão chinesa quanto uma declaração formal de independência de Taipei.

Os EUA fornecem ajuda militar a Taiwan, mas a aprovação desse ato levantaria quaisquer limites, como o projeto de lei ucraniano fez para a ajuda a Kiev. A Lei Lend-Lease original, aprovada em 1941, permitia que os EUA fornecessem armas à Grã-Bretanha, França e União Soviética sem entrar formalmente na guerra. Embora os Aliados deveriam pagar por essa ajuda, os EUA também aceitaram o arrendamento de bases para seus militares.

As tensões entre os EUA e a China aumentaram nas últimas semanas, com Taiwan no centro. Biden afirmou em maio que os EUA tomariam medidas militares para impedir uma possível aquisição chinesa de Taiwan, uma declaração que rompeu com décadas de ambiguidade estratégica sobre a ilha. Enquanto seus assessores recuaram rapidamente, uma possível visita a Taiwan da presidente da Câmara, Nancy Pelosi – que Pelosi se recusou a confirmar ou negar, mesmo quando partiu dos EUA para a Ásia na sexta-feira – inflamou ainda mais a situação.

Com o presidente chinês Xi Jinping alertando os EUA para não “brincar com fogo,” tanto a China quanto Taiwan realizaram exercícios militares esta semana. Se Pelosi continuar com sua visita, ela seria a legisladora de mais alto escalão dos EUA a visitar a ilha desde que Newt Gingrich, que também era o orador da casa na época, viajou para Taipei em 1997.