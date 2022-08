EUA enfrentam escassez de doces no Halloween — CMIO

Os consumidores de doces podem ter que ficar sem este Halloween, alertou a CEO da Hershey, Michele Buck, esta semana. Problemas na cadeia de suprimentos e custos crescentes significam que a empresa teve que priorizar seus produtos regulares em vez de guloseimas sazonais.

“Não conseguiremos atender plenamente a demanda do consumidor” para o feriado, disse Buck na quinta-feira depois que a empresa divulgou seus resultados do segundo trimestre. De acordo com um relatório da CNN, a empresa usa as mesmas linhas de produção para seus produtos regulares e especiais de Halloween, e teve que priorizar suas ofertas durante todo o ano.

O Halloween é responsável por cerca de um décimo das vendas anuais da Hershey’s.

A demanda por doces aumentou durante a pandemia de coronavírus, enquanto as matérias-primas ficaram mais escassas e mais caras, explicou Buck. O CEO dos doces disse que essas questões estão relacionadas ao conflito na Ucrânia, sem dar mais detalhes.













No entanto, a escassez de alimentos estava sendo relatada nos EUA por vários meses antes que as hostilidades eclodissem na Ucrânia. Com fotografias de prateleiras vazias proliferando nas mídias sociais no final de 2021, a Casa Branca negou que suas políticas – ou seja, regulamentações onerosas de coronavírus que os oponentes diziam impedir o trânsito de mercadorias – fossem as culpadas. Ron Klain, chefe de gabinete do presidente Joe Biden, chamou a crise da cadeia de suprimentos “uma narrativa exagerada” em dezembro.

Álcool, carne, batatas, papel higiênico, laticínios e alimentos para animais de estimação estavam entre os produtos que faltavam nas prateleiras no início deste ano. Os preços também subiram desde que Biden assumiu o cargo, com a inflação subindo de 1,4% em dezembro de 2020 para 7% em dezembro de 2021. Enquanto seu governo descreveu a inflação como “transitório” ao longo de 2021, a taxa continuou a subir, atingindo uma alta de quatro décadas de 9,1% em junho.

Após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro, Biden passou a culpar o presidente russo Vladimir Putin pelo aumento dos custos nos EUA, usando repetidamente a frase “Aumento de preços de Putin.”

Embora os americanos possam não conseguir encontrar todas as guloseimas que desejam este ano, aqueles que puderem também acabarão pagando mais pelo privilégio. A Hershey é de propriedade da gigante suíça de alimentos Nestlé, que anunciou na quinta-feira que “sem precedente” os custos dos ingredientes a forçaram a aumentar seus preços.

Aqui, a operação militar da Rússia e a resposta do Ocidente ocupam o centro do palco. Buck disse que o fornecimento restrito e os custos crescentes do gás russo na Alemanha estão afetando a capacidade da Hershey de obter equipamentos e materiais. Moscou acusou a Alemanha e outros países europeus de sabotar suas próprias economias ao sancionar as importações de energia russa, enquanto os estados da UE concordaram em limitar voluntariamente seu consumo de gás em preparação para um possível desligamento da Rússia.