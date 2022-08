Rússia convida ONU e Cruz Vermelha para investigar ataque contra centro de detenção em Elenovka

O centro de detenção de Elenovka, que hospeda prisioneiros de guerra ucranianos, foi bombardeado por tropas ucranianas com o lançador de foguetes de longo alcance Himars, fornecido pelos EUA, na manhã da sexta-feira (29). De acordo com autoridades da RPD, o número de mortos do ataque chegou a 53, sendo que o número de feridos ultrapassou 130.