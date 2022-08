Zelensky anuncia evacuação obrigatória das áreas da RPD controladas pela Ucrânia

A RPD e a República Popular de Lugansk (RPL) tiveram suas independências reconhecidas pela Federação da Rússia no final de fevereiro em um processo que envolveu um acordo de apoio militar a essas áreas. A operação militar russa na Ucrânia foi deflagrada após o acionamento desse mecanismo pelas duas repúblicas, em meio à intensificação dena região por parte das tropas ucranianas.

Diante do avanço das forças russas em Donbass, a Ucrânia tem intensificado ataques à região após o recebimento de armas de artilharia de longo alcance dos EUA. É o caso do centro de detenção de Elenovka, na RPD, atacado com foguetes lançados por sistemas Himars na sexta-feira (29). Segundo autoridades locais, 53 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas no ataque.