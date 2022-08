Biden testa positivo para Covid-19 novamente — CMIO

O presidente vacinado e reforçado sofreu uma infecção de ‘rebote’, disse seu médico

O presidente dos EUA, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 na manhã de sábado, depois de aparentemente se recuperar do vírus e testar negativo na terça-feira. O médico de Biden explicou que ele provavelmente sofreu o chamado “rebote” infecção, que pode afetar pacientes que tomam a pílula antiviral da Pfizer.

O teste positivo de Biden foi anunciado pelo médico da Casa Branca Kevin O’Connor, em uma carta à secretária de imprensa Karine Jean-Pierre. O’Connor observou que Biden havia testado negativo para a doença todos os dias desde terça-feira, mas voltaria ao isolamento após o resultado positivo da manhã de sábado.

Antes do teste negativo de terça-feira, Biden trabalhou isolado na Casa Branca por cinco dias, enquanto sofria de sintomas leves.

Biden, que foi vacinado duas vezes e recebeu duas doses de reforço, também tomou Paxlovid, da Pfizer, um medicamento antiviral autorizado de emergência pela Food and Drug Administration (FDA) em dezembro.

O’Connor observou que “uma pequena porcentagem de” pacientes que tratam Covid-19 com Paxlovid provavelmente sofrerão os chamados “recuperar a positividade do Covid” – onde eles parecem se recuperar da doença antes de adoecer novamente. No caso de Biden, o presidente “não experimentou ressurgimento dos sintomas e continua a se sentir muito bem”, O’Connor escreveu.

O czar do coronavírus da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, também sofreu uma reinfecção quando tratou seu caso de Covid-19 com Paxlovid em maio.

Após seu teste negativo no início desta semana, Biden descreveu Paxlovid como um “jogador desafiante” na luta contra a Covid-19, e instou os americanos a obter os comprimidos em drogarias de todo o país.