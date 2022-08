China realiza exercícios militares em meio a tensões com os EUA — CMIO

Pequim realizou exercícios de tiro ao vivo perto do Estreito de Taiwan, assim que a legisladora americana Nancy Pelosi começou sua controversa viagem à Ásia

O Exército Popular de Libertação da China (PLA) lançou exercícios militares na costa da província de Fujian, do outro lado do estreito entre o continente e Taiwan. Exercícios de tiro real foram anunciados publicamente em meio às crescentes tensões com Washington sobre o status da ilha autônoma.

Os exercícios estavam programados para serem realizados das 8h às 21h de sábado, perto das ilhas Pingtan, na costa de Fujian, segundo a agência de notícias oficial Xinhua, citando o PLA. As autoridades marítimas de Pingtan emitiram um aviso ordenando que todos os navios se afastassem da área durante os exercícios.

O anúncio não ofereceu detalhes sobre o armamento ou unidades que seriam testadas durante os exercícios. Pingtan fica diretamente entre o continente e Taiwan, que Pequim considera uma província separatista e parte do território soberano da China.

Autoridades chinesas emitiram repetidos avisos neste mês de que uma viagem planejada da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi (D-Califórnia) a Taiwan, prejudicaria o relacionamento dos EUA com a China e poderia provocar uma resposta militar. Pelosi partiu para a Ásia na sexta-feira, supostamente com planos de visitas ao Japão, Coréia do Sul, Malásia e Cingapura. Uma parada em Taiwan foi listada em seu itinerário como “tentativa”, de acordo com a NBC News.













Pelosi seria a mais alta autoridade do governo dos EUA a visitar Taiwan desde que o presidente da Câmara, Newt Gingrich, viajou para Taipei em 1997. Ao contrário de Pelosi, no entanto, Gingrich não representava o partido governante de Washington na época. A política oficial dos EUA é reconhecer, sem endossar, a reivindicação de soberania de Pequim sobre Taiwan. As tensões sobre a república insular aumentaram nos últimos meses, em parte em viagens a Taipei por políticos dos EUA.

O presidente chinês, Xi Jinping, alertou o presidente dos EUA, Joe Biden, em um telefonema na quinta-feira, que Pequim não toleraria “interferência externa” nas relações da China com Taiwan. “Aqueles que brincam com fogo perecerão por ele”, ele disse a Biden. “Espera-se que os EUA sejam claros sobre isso.”

O PLA pode estar se referindo ao exercício de sábado quando postou uma mensagem de mídia social dizendo: “Preparando-se para a guerra.” O post supostamente provocou forte reação pública na China, incluindo centenas de milhares de polegares para cima no Sina Weibo. Xi e outras autoridades chinesas disseram repetidamente que a China se reserva o direito de se reunificar com Taiwan pela força.