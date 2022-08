Rússia apresenta à ONU dados que apontam a Ucrânia como autora de ataque a centro de detenção

“Hoje informamos ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que temos provas irrefutáveis ​​da responsabilidade da Ucrânia pelo bombardeio a Elenovka. A ONU não deve se esquivar de condenar este crime do regime de Kiev”, escreveu Polyansky, em sua conta no Telegram.

Polyansky enfatizou que a Rússia condena as tentativas de Kiev de culpar a Moscou pelo ataque. “Pedimos à ONU que dê imediatamente uma avaliação objetiva do que aconteceu”, disse Polyansky, acrescentando que a Rússia lançou uma investigação internacional sobre o caso, envolvendo especialistas internacionais, para identificar e levar à justiça os autores do ataque. “Vamos esperar pela reação do secretário-geral da ONU”, concluiu Polyansky.