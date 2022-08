Gigantes do petróleo dos EUA obtêm lucros inesperados – CMIO

A Exxon registrou US$ 17,6 bilhões em lucros, quase o dobro do que arrecadou no primeiro trimestre de 2022, enquanto a Chevron colocou o número em US$ 11,4 bilhões, um salto de 74% em relação ao primeiro trimestre.

Conforme observado pela CNN, o lucro líquido da Exxon no trimestre significou que ela ganhou cerca de US$ 2.245 a cada segundo do período de 92 dias do segundo trimestre, arrecadando centenas de milhares de dólares no tempo necessário para encher um carro na bomba. A Chevron, por sua vez, ganhou US$ 1.462 por segundo durante o mesmo trimestre.













Os relatórios de lucros otimistas deram um impulso significativo aos preços das ações de ambas as empresas, com a Chevron subindo 8% e a Exxon 4% durante as negociações da manhã de sexta-feira.

Os lucros recordes ocorrem em meio a um aumento nos preços do petróleo e do gás, com o custo do gás natural quase triplicando desde o verão passado, segundo a CNBC. Embora os preços da gasolina nos EUA tenham começado a cair de sua alta histórica alcançada em junho – quando ultrapassaram US $ 5 por galão – eles permanecem muito acima do segundo trimestre de 2021, que teve uma média de pouco mais de US $ 3 por galão, segundo estatísticas do governo dos EUA.

Os preços em alta são explicados em parte por um esforço liderado pelos EUA para boicotar, e até mesmo embargo total, a energia russa, que há muito representa uma grande parte das importações de vários países europeus. Embora as sanções tenham ajudado a conter algumas vendas de petróleo russo, um alto funcionário de energia dos EUA reconheceu em junho que as receitas russas de combustíveis fósseis podem ser maiores agora do que eram antes do ataque de Moscou à Ucrânia no final de fevereiro, que desencadeou uma enxurrada de penalidades ocidentais.