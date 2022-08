UE deve proibir a entrada de todos os russos – Letônia – CMIO

O diplomata-chefe acusa a Rússia de bombardear o centro de detenção de seus próprios aliados, mas não fornece evidências

O ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgars Rinkevics, acusou a Rússia de bombardear um centro de detenção na República Popular de Donetsk e pediu à UE que suspenda vistos de turista para cidadãos russos. A Letônia propôs recentemente uma série de medidas duras contra Moscou, incluindo forçar os russos comuns a denunciar seu governo.

Em um tweet no sábado, Rinkevics acusou a Rússia de “assassinato brutal de prisioneiros de guerra ucranianos”, uma referência ao bombardeio fatal de um centro de detenção na República Popular de Donetsk (DPR) na sexta-feira. A instalação mantinha membros do batalhão neonazista Azov da Ucrânia que se renderam às forças russas e do Donbass em Mariupol em maio. Cinquenta desses prisioneiros de guerra morreram na greve.

Condeno o assassinato brutal de prisioneiros de guerra ucranianos pelas Forças Armadas russas em #Olenivka e atrocidades em curso cometidas pelos militares russos contra #Ucrânia. #UE deve considerar #Rússia como estado patrocinador do terrorismo, reitero a proposta de impor a proibição de visto de turista da UE para 🇷🇺 cidadãos — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 30 de julho de 2022

O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque foi realizado pelos militares ucranianos usando lançadores de foguetes HIMARS fabricados nos EUA. As autoridades da DPR acusaram a Ucrânia de bombardear a instalação para impedir os prisioneiros de Azov de testemunhar sobre os supostos crimes de guerra de sua unidade.

Os EUA e a ONU se recusaram a culpar ambos os lados pelo ataque, alegando falta de informação.

Independentemente disso, Rinkevics instou a UE a designar a Rússia como “Estado patrocinador do terrorismo”, algo que o bloco não indicou que fará. Em Washington, o Departamento de Estado dos EUA se recusou explicitamente a aplicar tal rótulo à Rússia, pois isso interferiria nas isenções de sanções.













Rinkevics também pediu à UE que imponha uma proibição de visto de turista aos cidadãos russos. A Letônia já promulgou tal proibição, assim como vários estados do Leste Europeu, incluindo a Polônia. No entanto, as leis de liberdade de movimento significam que os russos autorizados a entrar em um país do Espaço Schengen podem entrar em qualquer um dos outros 25 estados na zona de viagens sem fronteiras.

Além disso, embora os países individuais possam restringir a maioria dos tipos de vistos, as regras da UE significam que os vistos devem sempre ser emitidos para determinadas categorias de pessoas, como familiares ou jornalistas. Uma fonte da Comissão Europeia explicou esta situação à agência de notícias russa Interfax na sexta-feira, em meio a uma discussão na Finlândia sobre a imposição de uma proibição completa de visto para viajantes russos.

No entanto, a Letônia já encontrou outras maneiras de restringir a entrada da Rússia. O Serviço de Segurança do Estado da Letônia (VDD) disse à emissora LSM na sexta-feira que os estrangeiros que entrarem no país da Rússia ou da Bielorrússia enfrentarão “aumento da fiscalização” nos postos de fronteira, a fim de “identificar pessoas que apoiam a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia”.

Uma mulher disse ao LSM que seu marido – um cidadão russo e residente permanente na Letônia – foi convidado a assinar um documento denunciando a Rússia como “agressor” ou ter sua residência revogada. Moscou enviou uma nota de protesto à Letônia condenando o uso de declarações coagidas, mas Rinkevics disse ao LSM que a Letônia continuaria a empregar tais medidas “nos nossos interesses de segurança”.