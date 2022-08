Empresas japonesas sem pressa para deixar a Rússia – mídia – CMIO

Mais da metade das empresas que operam no país temem não poder retornar

As empresas japonesas não têm pressa em sair do mercado russo, em meio a temores de não conseguir retornar e ter que encontrar novos fornecedores, informou o Japan Times nesta semana, citando uma pesquisa do centro de estatísticas Teikoku Databank.

De acordo com o relatório, no mês passado nenhuma empresa japonesa anunciou a suspensão ou cessação das operações na Rússia.

Desde que a Rússia ficou sujeita a inúmeras sanções devido à sua operação militar na Ucrânia, 74, ou cerca de 40%, das 168 empresas japonesas listadas que trabalham na Rússia anunciaram intenções de deixar o país.

Destas, no entanto, a maioria disse que apenas interromperia alguma forma de operação, enquanto apenas cinco empresas disseram que se retirariam completamente do mercado russo.

De acordo com a pesquisa, as empresas japonesas atribuíram sua relutância em se retirar da Rússia ao medo de perder seu nicho no que consideram um importante mercado emergente e às possíveis dificuldades em encontrar fornecedores alternativos.













No início deste ano, surgiram relatos de que o governo japonês havia instado os conglomerados Mitsui e Mitsubishi a manter suas participações no projeto russo de gás natural liquefeito (GNL) Sakhalin-2, que agora opera sob um novo operador russo, a fim de garantir a continuidade do GNL. fluxos. Além disso, várias das principais montadoras do Japão, incluindo a Toyota, suspenderam suas atividades na Rússia nos últimos meses, mas ainda não fecharam seus negócios no país.

As sanções ocidentais contra Moscou forçaram muitas empresas internacionais a deixar o mercado russo. No entanto, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Yale, apenas 5% das empresas japonesas que tinham operações na Rússia saíram, o que está empatado com a Itália nas ações mais baixas do G7. Isso contrasta com 46% para o Reino Unido, 33% para o Canadá e 27% para os EUA.

