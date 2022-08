Nova doutrina naval da Rússia define EUA e OTAN como principais ameaças à segurança

“Traçamos claramente as fronteiras e zonas dos interesses nacionais da Rússia, tanto econômicos, quanto vitais e estratégicos. São, em primeiro lugar, as águas dos mares Negro, Okhotsk e de Bering, o Báltico e os estreitos das ilhas Curilas. Iremos protegê-las com firmeza e com todos os meios”, declarou Putin.