Rússia interrompe fornecimento de gás ao estado báltico — CMIO

A gigante russa de gás Gazprom disse no sábado que interrompeu as entregas para a Letônia devido a “violações dos termos de extração de gás”.

Esta semana, Aigars Kalvitis, presidente da empresa de gás Latvijas Gaze, disse à mídia que seu país continuou a comprar gás natural russo mesmo depois de se recusar a cumprir a exigência de pagamento em rublos de Moscou. “A Latvijas Gaze está comprando gás agora, mas não compramos gás da Gazprom porque não podemos pagar à Gazprom. Temos outro fornecedor”, ele disse. Kalvitis acrescentou que a Latvijas Gaze estava pagando o gás em euros.

No início deste mês, o parlamento letão proibiu as importações de gás natural russo a partir de 1º de janeiro de 2023.

A notícia chega em um momento em que a UE está procurando maneiras de eliminar gradualmente o gás russo em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia, lançada no final de fevereiro.

A Rússia insistiu que os países europeus passem a pagar pelo gás em rublos, depois que a UE congelou ativos russos no exterior como parte das sanções abrangentes a Moscou.

Em 21 de julho, a Gazprom retomou as entregas para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 no Mar Báltico, após uma suspensão de dez dias devido a manutenção. A turbina Siemens consertada necessária para a operação do oleoduto ficou retida no Canadá até que Ottawa permitiu que ela fosse devolvida à Alemanha.

Na quarta-feira, no entanto, a operadora do Nord Stream 1, Gascade, informou que o fluxo de gás através do gasoduto foi reduzido para um quinto de sua capacidade máxima. No dia anterior, a Gazprom avisou que interromperia a operação de uma segunda turbina Siemens, pois o equipamento de bombeamento estava para uma revisão.