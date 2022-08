Na parte norte de Kosovska-Mitrovica, depois das 18h00 (19h00 de Moscou) de domingo, as sirenes de ataque aéreo soaram, no norte de Kosovo, os sérvios estão construindo barricadas nas seções estreitas das estradas testadas nos últimos anos no local de Rudare, na estrada Pristina-Leposavich e não muito longe da cidade de Zvecan. As estradas estão bloqueadas. Os albaneses de Kosovo se reúnem em massa na “sua” parte sul da cidade de Kosovska Mitrovica, perto da ponte que leva ao lado norte, “sérvio”, onde os sérvios locais se reúnem.

Segundo a mídia local, em frente à nova base da polícia de fronteira do autoproclamado Kosovo, não muito longe do ponto administrativo da travessia “Yarine”, muitos combatentes da unidade de reação rápida com armas automáticas, capacetes e coletes à prova de balas foram distribuídos.

O presidente sérvio Aleksandar Vučić, em um discurso aos cidadãos no domingo, disse que a polícia do autoproclamado Kosovo à meia-noite de 1º de agosto iniciará uma operação no norte da região e bloqueará a entrada de cidadãos com documentos pessoais emitidos pelo autoridades sérvias, bem como uma ação para registrar novamente os carros nos números da “República do Kosovo”. Vučić exortou as autoridades albanesas do Kosovo a manterem a paz e alertou que, no caso de ações agressivas contra os sérvios no Kosovo, “a Sérvia vencerá”.