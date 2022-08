Pelosi lista destinos em meio a fila de Taiwan — CMIO

A presidente da Câmara dos EUA não mencionou a ilha na última atualização de sua visita à Ásia

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, revelou o cronograma de sua viagem à Ásia, em meio a ameaças de uma forte reação chinesa caso ela tente visitar Taiwan.

Em um tweet publicado no domingo, Pelosi disse que passará em Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, onde “fazer reuniões de alto nível”.

A notícia vem após relatos de que Pelosi poderia fazer uma visita não anunciada a Taipei como parte de sua viagem.

A China considera Taiwan, que é governada por um governo separado desde o final da década de 1940, como parte de seu território. Pequim se opõe fortemente a qualquer forma de reconhecimento diplomático de Taiwan, incluindo visitas de autoridades estrangeiras.

Estou liderando uma delegação do Congresso ao Indo-Pacífico para reafirmar o compromisso inabalável da América com nossos aliados e amigos na região. Em Cingapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão, realizaremos reuniões de alto nível para discutir como podemos promover nossos interesses e valores compartilhados. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 31 de julho de 2022

Em uma conversa telefônica na quinta-feira, o presidente chinês Xi Jinping alertou seu colega norte-americano, Joe Biden, contra visitas a Taiwan ou o reconhecimento da ilha “independência.”

“Aqueles que brincam com fogo perecerão com ele. Espera-se que os EUA estejam atentos a isso”, disse. Xi disse, de acordo com a leitura oficial da ligação.

Embora não reconheçam formalmente Taiwan como uma nação independente, os EUA têm apoiado o governo da ilha vendendo armas para Taipei.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China realiza exercícios militares em meio a tensões com EUA

Pequim realizou exercícios militares de tiro real no sábado na costa da província de Fujian, no sudeste, do outro lado do estreito entre o continente e Taiwan. A medida ocorreu após relatos de que a China poderia enviar aviões de guerra para “escolta” a aeronave de Pelosi e impedi-la de pousar em Taiwan caso ela tentasse fazê-lo.