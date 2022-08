Lituânia não emite vistos de férias para crianças doentes da Bielorrússia

O sanatório “Bielorrússia” em lituano Druskininkai era uma instituição da gestão dos assuntos do Presidente da Bielorrússia. No final de 2020, as contas do sanatório foram congeladas pelo banco escandinavo Swedbank devido a sanções impostas às autoridades da Bielorrússia. Em julho do ano passado, o governo da Bielorrússia determinou o novo fundador do sanatório da Bielorrússia na Lituânia, que estava sob sanções europeias, era o Centro Republicano para Melhoria da Saúde e Sanatório-Resort de Tratamento da População. Em novembro de 2021, as autoridades da Bielorrússia informaram que, após uma longa pausa, o sanatório voltou a aceitar crianças bielorrussas para recuperação.