Trump ficou 'frustrado' com resposta à decisão de mudar embaixada dos EUA em Israel, diz mídia

Donald Trump, ex-presidente dos EUA (2017-2021), em 2017 quase mudou de ideias de mudar a embaixada israelense para Jerusalém após falar com Benjamin Netanyahu, ex-premiê de Israel (1996-1999, 2009-2021), afirma o jornal israelense Forward

Em um artigo de sexta-feira (29), a mídia citou um livro ainda não publicado do empresário Jared Kushner, então assessor sênior de Trump, “História Urgente: Memórias da Casa Branca” (“Breaking History: A White House Memoir”, em inglês).

Kushner indicou então que um Trump perplexo repetiu a frase, antecipando uma resposta entusiasmada, ao qual Netanyahu mais uma vez “respondeu com um entusiasmo menor do que o esperado”.

“Trump começou a duvidar de sua decisão […] ele se perguntava em voz alta por que estava correndo este risco se o primeiro-ministro israelense não achava que era tão importante”, escreveu Kushner no livro, acrescentando que Trump então disse a Netanyahu: “Bibi, eu acho que você é o problema”.

Netanyahu então “contrariou friamente” sua afirmação, dizendo que ele era parte da solução. De acordo com Kushner, Trump estava visivelmente “frustrado”. No entanto, o ex-assessor presidencial não explicou a razão por que Netanyahu teria reagido assim.

Apesar disso, relatou o jornal The Times of Israel, o escritório do ex-premiê afirmou que, na realidade, Netanyahu expressou sua gratidão pela ação da embaixada.