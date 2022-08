Bancos de alimentos dos EUA sofrem pressão devido ao aumento da demanda – mídia – CMIO

Os bancos de alimentos nos EUA estão lutando com a demanda por seus serviços para alimentar os americanos necessitados em meio à inflação recorde, informou a Fox News no sábado, citando o CEO do Atlanta Community Food Bank, Kyle Waid.

“É uma espécie de tempestade perfeita de maior demanda, maior custo de operação, menos apoio federal. Isso está realmente colocando muita pressão nos bancos de alimentos, despensas de alimentos em todo o país,” Waid disse à agência de notícias.

Segundo ele, a demanda no banco de alimentos que ele representa caiu no ano passado, quando as paralisações da pandemia de Covid-19 foram suspensas e as pessoas voltaram ao trabalho, mas começou a aumentar novamente nos últimos dois meses.

“Estamos vendo pessoas que estão se voltando para despensas de alimentos pela primeira vez em suas vidas. O ambiente inflacionário realmente colocou muita pressão sobre eles. São pessoas que estão acostumadas a estar do outro lado da fila ajudando a distribuir comida para pessoas necessitadas, em vez de estarem na fila.”, disse Waid.













Relatórios recentes da mídia sugerem que Atlanta não é a única a enfrentar o aumento da demanda por comida grátis. O Meridian Foodbank em Boise, Idaho, informou esta semana que agora está atendendo 4.200 pessoas por mês, em comparação com 2.800 no mesmo período do ano passado. O Banco de Alimentos Ecumênico da Área de Allentown, na Pensilvânia, disse na quinta-feira que “desde outubro, triplicamos o número de famílias que atendemos todos os meses”, enquanto cerca de 300 das 1.800 famílias alimentadas em julho eram iniciantes.

A Alameda Foodbank, na Califórnia, disse recentemente que estava atendendo mais de 1.400 famílias por dia no mês passado, enquanto em janeiro deste ano apenas 890 famílias precisavam de seus serviços diariamente. No início deste mês, a AP relatou centenas de famílias alinhadas em uma fila de pão do lado de fora do St Mary’s Food Bank em Phoenix, Arizona. O banco de alimentos disse na época que seu centro de distribuição atendeu 4.271 famílias em uma semana, um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado.













De acordo com Waid, esse aumento na demanda por serviços de bancos de alimentos é resultado direto da alta da inflação, que atingiu 9,1% em junho, a maior alta em 40 anos. Só os preços dos alimentos subiram 10,4%, de acordo com o Departamento do Trabalho. E isso coloca outra pressão nos bancos de alimentos: de acordo com o site Feeding America, a mesma quantidade de alimentos que os bancos de alimentos em todo o país compravam para distribuição antes da pandemia agora custa 40% a mais do que há dois anos.

“Estamos gastando mais apenas para obter a mesma quantidade de comida em nosso sistema. Vemos custos mais altos de combustível para nossos caminhões que estão na estrada, custos mais altos para nossos funcionários, pois estamos respondendo à mesma pressão salarial que outras empresas estão respondendo”, disse Waid à Fox News. Ele enfatizou que o sistema de banco de alimentos precisa urgentemente de ajuda do governo para apoiar o crescente número de americanos que enfrentam a insegurança alimentar.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT