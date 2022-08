Elon Musk revida — CMIO

O bilionário Tesla e o proprietário da SpaceX, Elon Musk, entraram com uma ação contra a empresa de mídia social Twitter, que ele planejava adquirir, mas depois mudou de ideia.

Musk anunciou sua intenção de comprar o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões a US$ 54,20 por ação em abril, mas no início de julho disse que estava abandonando a aquisição, acusando o Twitter de violar seu acordo por “rresistindo e frustrando” seu direito à informação sobre o número de contas falsas na plataforma.

Em resposta, o Twitter, que inicialmente era avesso à aquisição, processou Musk, dizendo que suas alegações de conta falsa eram uma distração e exigindo que ele avançasse com o acordo com o qual havia concordado.

Poucas horas antes de Musk entrar com o processo, a juíza de Delaware que está decidindo o caso, a chanceler Kathaleen McCormick, ordenou um julgamento de cinco dias a partir de 17 de outubro para determinar se Musk pode abandonar o acordo se os lados não conseguirem chegar a um acordo antes disso.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Twitter culpa Elon Musk por queda de receita

O processo de 164 páginas de Musk não está disponível publicamente, mas de acordo com as regras do tribunal, uma versão editada pode ser publicada em um futuro próximo.

O Twitter está programado para realizar uma assembleia de acionistas para votar a aquisição em 13 de setembro.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT