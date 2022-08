NASA condena China por destroços de foguetes – CMIO

O administrador da NASA, Bill Nelson, criticou a China por não compartilhar “informações específicas da trajetória” sobre um foguete de reforço que caiu através da atmosfera da Terra no Oceano Índico no sábado.

O foguete chinês Longa Marcha 5B reentrou na atmosfera sobre o Oceano Índico no sábado, quebrando-se ao cair na Terra. O foguete foi lançado no último domingo para entregar um módulo à estação espacial chinesa Tiangong antes de cair de volta à Terra.

“A República Popular da China não compartilhou informações específicas de trajetória quando seu foguete Longa Marcha 5B caiu de volta à Terra”, disse. Nelson twittou, acrescentando que “todas as nações espaciais” deve compartilhar essas informações “para permitir previsões confiáveis ​​do risco potencial de impacto de detritos, especialmente para veículos pesados, como o Long March 5B, que carregam um risco significativo de perda de vidas e propriedades”.

“Fazer isso é fundamental para o uso responsável do espaço e para garantir a segurança das pessoas aqui na Terra”. concluiu Nelson.

O estágio central da Longa Marcha 5B não é descartado antes que o foguete deixe a atmosfera, como é o caso de alguns foguetes ocidentais e russos. Em vez disso, o núcleo da Longa Marcha, que pesa cerca de 22,5 toneladas, cai da órbita intacto, com entre cinco e nove toneladas de detritos sobrevivendo à queda na Terra, de acordo com a Aerospace Corp, um centro de pesquisa financiado pelo governo dos EUA.

Detritos de uma Longa Marcha 5B caíram sobre a Costa do Marfim em 2020, com a mídia local relatando que objetos de metal que não queimaram na atmosfera foram encontrados no solo. Essa reentrada e outras dos foguetes Longa Marcha da China causaram preocupações no Ocidente, mas Pequim enfatizou que a maioria de seus detritos se desintegra ou cai nos oceanos e, portanto, representa um risco “extremamente baixo” risco para qualquer pessoa ou coisa no terreno.

A China também reagiu aos padrões duplos ocidentais sobre detritos espaciais, com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Hua Chunying lembrando à NASA no ano passado que quando um vaso de pressão de um foguete SpaceX Falcon 9 caiu na fazenda de um homem no estado de Washington, “A mídia americana usou palavras românticas como ‘estrelas cadentes para iluminar o céu noturno’ e ‘espetáculo de luzes deslumbrante’”.

Pouco antes da queda da Longa Marcha 5B no Oceano Índico, um observador na Malásia capturou um vídeo que supostamente mostra uma trilha de fogo no céu.