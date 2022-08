Mina de ouro infame torna-se propriedade do Estado — CMIO

O Quirguistão recuperou o controle da mina de ouro Kumtor depois que um acordo de transferência de propriedade foi assinado com o ex-proprietário da mina, a mineradora canadense Centerra Gold, informou a mídia no sábado.

Kumtor é uma das maiores minas de ouro da Ásia Central e costumava estar entre os maiores projetos de investimento estrangeiro do Quirguistão. No entanto, ganhou destaque no ano passado, quando surgiram relatos de ameaças ao meio ambiente local representadas pela mina. Como resultado, o Quirguistão lançou uma batalha legal para recuperar o site da empresa canadense.

O procedimento para a troca de documentos confirmando o processo de transferência ocorreu na embaixada do Quirguistão no Reino Unido.

“Em 29 de julho de 2022, todas as escrituras de transferência, procurações e certificados necessários para o registro de uma transferência total de propriedade de 100% das ações da Kumtor Gold Company e Kumtor Operating Company em favor da [state-owned miner] Quirguistão foram entregues ao embaixador do Quirguistão no Reino Unido Ulan Djusupov”, afirmou o comunicado de imprensa do gabinete do presidente do Quirguistão.













Sob o acordo, o Quirguistão obtém o controle legal total da mina e do ouro produzido lá desde 15 de maio de 2021. Também tem direito a dividendos da Centerra Gold totalizando US$ 11 milhões, um pagamento único de US$ 50 milhões e o fundo de recuperação para o Mina Kumtor de cerca de US $ 53 milhões. Em troca, o Quirguistão abrirá mão de sua participação de 26% na Centerra Gold e de suas 77,4 milhões de ações ordinárias, no valor de aproximadamente US$ 972 milhões, da mineradora canadense para cancelamento.

A Centerra Gold possui e opera a mina por meio de sua subsidiária Kumtor Gold sob um acordo com o governo desde 2009. No entanto, em maio de 2021, o governo do Quirguistão assumiu a mina, citando preocupações ambientais e de segurança, bem como sua alegação de que a empresa tinha impostos mal pagos. A Centerra Gold negou essas alegações, classificou a medida como apropriação do Estado e iniciou a arbitragem internacional para contestar as ações do Quirguistão. No entanto, em abril, a empresa anunciou que havia concordado em vender suas participações comerciais no Quirguistão e sair do país.

