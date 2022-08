Missão da OTAN ameaçou intervir na situação na fronteira do Kosovo e da Sérvia

MOSCOU, 1 de agosto – RIA Notícias. Uma missão internacional sob os auspícios da OTAN no autoproclamado Kosovo (KFOR) ameaçou intervir em caso de “ameaça à estabilidade” na parte norte da república não reconhecida.

“A situação geral de segurança nos municípios do norte de Kosovo continua tensa. A missão KFOR liderada pela Otan está monitorando de perto a situação e está pronta para intervir se a estabilidade estiver ameaçada”, disse a missão em comunicado.

Em 20 de setembro de 2021, as autoridades do autoproclamado Kosovo proibiram a entrada com placas sérvias. Até este ponto, havia um acordo temporário para selar os símbolos nas placas ao entrar e sair de Kosovo e Metohija na Sérvia central.