Pelosi começa turnê pela Ásia, indica escritório da alta responsável dos EUA, sem mencionar Taiwan

“A presidente Nancy Pelosi lidera uma delegação do Congresso em visita na região do Indo-Pacífico, incluindo Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão”, informou o escritório hoje (31), sem especificar se haveria mais visitas além dessas.

Pequim se opõe à visita de Pelosi a Taiwan, que vê como um território separatista que um dia se reunificará com a China continental. Xi Jinping, presidente chinês, e outros funcionários do governo do país, têm exortado os EUA para seguirem a política de Uma Só China, e advertido de que “quem brinca com o fogo se pode queimar”. A China começou recentemente exercícios militares no estreito de Taiwan, em um aparente sinal aos EUA.