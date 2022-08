Holanda enfrenta inverno de poluição atmosférica – mídia — CMIO

Vendas recordes de fogões a lenha foram relatadas, em meio a um forte aumento nos preços do gás

O smog e a poluição por partículas aumentarão na Holanda neste inverno, alertaram as autoridades de saúde pública. O aumento está ligado a mais famílias que optam por queimar lenha à medida que os preços do gás disparam.

As vendas de fogões a lenha e a pellets aumentaram 30% desde o verão passado, informou o De Volkskrant no domingo. A demanda agora é tão alta, informou o jornal, que os fabricantes estão lutando para entregar o suficiente desses fogões. Enquanto isso, os fornecedores de lenha já estão ficando sem estoque, e obter mais toras é uma proposta difícil, pois a agência florestal holandesa se recusa a fornecer árvores para a indústria de lenha.

Com as contas de gás e eletricidade em níveis recordes, a mudança de alguns consumidores para a queima de madeira terá consequências ambientais, alertou o Instituto Nacional de Saúde Pública (RIVM).

“A venda de madeira está ligada ao consumo e de facto espera-se que isso não tenha um impacto positivo na poluição do ar”, um porta-voz disse ao De Volkskrant.













Enquanto o instituto está investigando quais medidas podem ser tomadas para reduzir esse risco de poluição, seus poderes são limitados no momento. Ele pode alertar as famílias contra acender fogueiras nos dias em que o risco de poluição atmosférica é alto, mas não pode impor uma proibição.

Especialistas em saúde pediram uma proibição no mês passado, dizendo ao parlamento que tal medida seria necessária no inverno, quando mais incêndios aumentariam a chance de poluição. No entanto, atualmente não há outra fonte de calor viável para substituir o gás ou o combustível sólido, embora o RIVM esteja investigando a tecnologia de bomba de calor, de acordo com o jornal.

A Holanda não é o único país europeu onde os incêndios a lenha estão voltando. A Polônia deu a seus cidadãos permissão para acumular madeira para queima no mês passado, enquanto os letões correram para obter licenças de coleta de lenha e a Hungria ordenou a suspensão das exportações de lenha. No Reino Unido, a Brigada de Bombeiros de Londres disse em maio que seus oficiais responderam a 100 incêndios em residências nos meses anteriores, iniciados por pessoas queimando madeira em fogueiras para se aquecer.

Embora os preços do gás em toda a Europa tenham subido constantemente desde o fim da pandemia de coronavírus, o aumento acelerou acentuadamente desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro. A UE começou a eliminar gradualmente as importações russas de combustível em resposta, enquanto a gigante russa do gás Gazprom disse que as sanções estão impedindo sua capacidade de fornecer gás para a região.