A mídia sérvia recebeu ameaças contra Vučić exigindo o reconhecimento do Kosovo

BELGRADO, 1 de agosto – RIA Novosti. A publicação de massa sérvia Vecherne Novosti disse que recebeu um e-mail ameaçando pessoalmente o presidente Aleksandar Vučić e o país exigindo o reconhecimento da independência da autoproclamada república de Kosovo.

Sirenes de ataque aéreo soaram na parte norte de Mitrovica depois das 18h00 (19h00 de Moscou) de domingo, no norte do Kosovo Os sérvios estão construindo barricadas nas seções estreitas das estradas testadas nos últimos anos no local de Rudare, na Pristina-Leposavich rodovia e não muito longe da cidade de Zvecan. As estradas estão bloqueadas. Os albaneses de Kosovo se reúnem em massa na “sua” parte sul da cidade de Kosovska Mitrovica, perto da ponte que leva ao lado norte, “sérvio”, onde os sérvios locais se reúnem.

A polícia da autoproclamada República do Kosovo anunciou à noite os tiros na direção de seus funcionários durante a tensão no norte da província, ninguém ficou ferido. De acordo com a mídia local, um sérvio local foi ferido durante o incidente nas barricadas perto do posto de controle de Yarine, ele foi levado para o centro clínico Kosovska Mitrovica.

O primeiro-ministro do autoproclamado Kosovo, Albin Kurti, acusou o presidente sérvio Aleksandar Vucic e o oficial Belgrado de tensão no norte da região. Vucic chegou ao Estado-Maior na noite de domingo devido às tensões no norte de Kosovo e Metohija.

00:34 Missão da OTAN ameaçou intervir na situação na fronteira do Kosovo e da Sérvia

“Um dispositivo explosivo foi instalado em todas as pontes de Belgrado. A casa de Alexander Vučić será queimada e fuzilada. Minhas exigências são o reconhecimento da independência de Kosovo. Se minhas exigências não forem atendidas, todas as pontes de Belgrado cairão no Danúbio, ” a carta, que também contém ameaças, cita a publicação. para a família e filhos de Vučić.

A polícia da autoproclamada República do Kosovo está puxando forças adicionais para o norte da região. Um vídeo do movimento de jipes blindados da polícia do Kosovo que se deslocam para o norte na área de Vučitrn e outros assentamentos está circulando nas redes sociais.

Mais cedo, a polícia da autoproclamada República do Kosovo fechou a linha administrativa de tráfego e transporte de passageiros nos pontos de passagem de Brnjak e Yarine, no norte da província, devido ao bloqueio de estradas em direção ao posto de controle e instou os cidadãos a usar outros cruzamentos pontos.

Segundo a mídia local, em frente à nova base da polícia de fronteira do autoproclamado Kosovo, não muito longe do ponto administrativo da travessia “Yarine”, muitos combatentes da unidade de reação rápida com armas automáticas, capacetes e coletes à prova de balas são distribuídos.

O presidente sérvio Aleksandar Vučić, em um discurso aos cidadãos no domingo, disse que a polícia do autoproclamado Kosovo à meia-noite de 1º de agosto iniciará uma operação no norte da região e bloqueará a entrada de cidadãos com documentos pessoais emitidos pelo autoridades sérvias, bem como uma ação para registrar novamente os carros nos números da “República do Kosovo”. Vučić exortou as autoridades albanesas do Kosovo a manterem a paz e alertou que, no caso de ações agressivas contra os sérvios no Kosovo, “a Sérvia vencerá”.

