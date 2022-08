O site de notícias de Murdoch exclui a história real de ‘pegging’ – mídia – CMIO

Rumores infundados sobre as perversões sexuais do príncipe William se espalharam online nos últimos dias

O australiano publicou, e depois deletou, uma história descrevendo a vida sexual de uma realeza britânica sem nome em detalhes gráficos de seu site de notícias focado em jovens, informou o Guardian. Com base em fofocas não verificadas de uma conta de mídia social, a história supostamente diz respeito ao príncipe William e seu carinho por “pegando”.

O boato se originou em uma página de fofocas do Instagram na quinta-feira, tendo sido enviado aos administradores da página por um informante anônimo. Segundo a fonte, o caso extraconjugal de uma realeza britânica é “um segredo aberto em Londres”, com políticos e repórteres todos cientes.

A fonte acrescentou que “A verdadeira razão para o caso foi o amor da realeza por ataduras, que a esposa é antiquada demais para se envolver.”

“A esposa não se importa com ela e, na verdade, prefere que o marido tenha suas necessidades sexuais satisfeitas em outro lugar, desde que as coisas não se tornem emocionais, como foi o caso da última mulher.”

Pegging é um ato sexual envolvendo uma mulher implantando um falo strap-on em seu parceiro masculino.

As fofocas online rapidamente nomearam o príncipe William como o real em questão e Kate Middleton como a esposa compreensiva. Não há indicação de que qualquer um dos itens acima seja verdade, mas as revistas de fofocas relataram os supostos casos de William antes, com o Palácio de Buckingham ameaçando esses meios com ações legais.

O australiano, um meio de comunicação conservador de propriedade do magnata da mídia Rupert Murdoch, publicou o mais recente “pegando” história em sua subsidiária focada em jovens, The Oz, na sexta-feira.

A Liga Monarquista Australiana recebeu mal a publicação, com o presidente Philip Benwell chamando-a de “altamente incomum.”

“Você pode esperar isso em um dos trapos de escândalo britânicos, mas não em um jornal como o australiano”. Benwell disse ao Guardian. “O trabalho deles é publicar notícias; não insinuações e difamação franca. Pela própria redação do artigo, fica bem claro que eles não têm nenhuma evidência para o que estão sugerindo.”

Mesmo que o boato fosse verdade, Benwell insistiu que “Os pecadilhos são um assunto privado, desde que não afetem mais ninguém.”

Segundo o The Guardian, logo após entrar em contato com o jornal para perguntar por que o boato havia sido publicado, a história e um vídeo associado do TikTok foram removidos. O Guardian disse que a história foi retirada minutos depois de seus jornalistas entrarem em contato com o editor-chefe do The Australian.

No entanto, a hashtag #PrinceOfPegging continuou a ser tendência no Twitter na sexta-feira. Até a companhia aérea de baixo custo Ryanair zombou de William diretamente sobre a história.