Vice-chanceler alemão chamado de ‘belicista’ (VÍDEO) — CMIO

Sobre as provocações dos manifestantes, Robert Habeck, dos Verdes, insistiu que os custos crescentes da energia valem a pena para se opor à Rússia

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, foi abafado por manifestantes em Bayreuth na quinta-feira, ao pedir aos alemães que aceitem o aumento do custo da energia como o preço da oposição à Rússia. Enquanto isso, os preços do gás devem subir ainda mais graças a uma nova sobretaxa do governo.

Um coro de vaias e assobios ecoou quando Habeck subiu ao palco durante um fórum de cidadãos na cidade bávara. Segurando a leitura de sinais “belicista”, eles cantaram “se perder” como Habeck tentou defender as políticas anti-Rússia de seu governo em face de uma economia em dificuldades.

Habeck insistiu que “A Alemanha não deve tolerar a guerra de agressão russa na Ucrânia, apesar das desvantagens financeiras”, disse. de acordo com uma reportagem do evento no Stern, um site de notícias alemão.

Os participantes do fórum, no entanto, disseram a Habeck que esses “desvantagens” os estavam machucando. A estratégia da Alemanha de se afastar o mais rápido possível das importações de energia russas equivale a “suicídio econômico”, um empresário solar disse ao ministro, de acordo com a cobertura do Frankfurter Allgemeine. “O que as sanções alcançaram?” outra mulher perguntou, acrescentando que a Rússia vencerá na Ucrânia independentemente das penalidades econômicas do Ocidente.

O empresário franco não é o único crítico a acusar o governo alemão de cometer “suicídio econômico”. O presidente russo, Vladimir Putin, usou a mesma frase, enquanto líderes da indústria na Alemanha alertaram repetidamente que enfrentam a ruína econômica sem um suprimento constante de gás russo barato.













A Alemanha depende da Rússia para fornecer cerca de 55% de seu gás natural. Apesar dessa dependência, Berlim cancelou abruptamente a certificação do gasoduto Nord Stream 2 poucos dias após a operação militar da Rússia na Ucrânia e apoiou sanções que impediram reparos críticos ao longo da linha Nord Stream I existente. Com o país se recusando a estender a vida útil de suas três últimas usinas nucleares, várias usinas a carvão devem ser reativadas.

Habeck afirmou na quinta-feira que o aumento dos preços é culpa do presidente russo, Vladimir Putin, que deve se opor independentemente do custo para a Europa. Em relação ao fluxo reduzido através da linha Nord Stream 1, Habeck disse à multidão que a Rússia se recusa a levar uma turbina da Alemanha para reparar o Nord Stream 1. Enquanto isso, a gigante russa de energia Gazprom afirmou esta semana que as sanções da UE e do Reino Unido a impedem equipamento para a Rússia.

Mais cedo na quinta-feira, Habeck disse à emissora alemã ZDF que o Nord Stream 2 não seria revivido, argumentando que isso “estaria levantando a bandeira branca” para Putin.

A Alemanha também votou esta semana a favor de um plano da UE pedindo a todos os estados membros que se comprometam com uma redução de 15% no consumo de gás durante o inverno, enquanto vários meios de comunicação informaram que uma sobretaxa governamental planejada fará com que as contas de gás aumentem para os alemães a partir de outubro. com a expectativa de que a família alemã média pague um adicional de € 1.000 (US $ 1.016) por ano para cozinhar e aquecer suas casas.