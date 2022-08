A UE não resistiu à pressão americana e agora está arcando com o custo total, afirma o diretor da L’Occitane

As sanções impostas por Washington e Bruxelas contra a Rússia por seu esforço militar na Ucrânia atingiram a Europa muito mais severamente do que a Rússia, Reinold Geiger, diretor-gerente do grupo L’Occitane – um grande varejista de luxo de produtos para corpo, cabelo, rosto e casa – afirmou em uma peça convidada para o Le Figaro na quarta-feira.

As restrições mal concebidas impostas pelos EUA impediram anos de trabalho árduo das empresas europeias, tendo pouco ou nenhum efeito no curso do conflito na Ucrânia, disse ele. “Como não ficar frustrado quando anos de trabalho são questionados por decisões iníquas da noite para o dia?” Geiger, que viu sua empresa vendendo todos os seus ativos na Rússia, perguntou-se.

Enfrentando pressão política, as empresas europeias estão deixando a Rússia, dando lugar a seus concorrentes russos e asiáticos, enquanto a própria Moscou recorre a seus parceiros asiáticos como Nova Délhi e Pequim para substituir as receitas perdidas do comércio com o Ocidente, disse o diretor do grupo L’Occitane.













Ele acredita que a situação atual é o resultado de a Europa ceder às exigências dos EUA. A Europa ainda depende dos Estados Unidos, particularmente no campo da defesa, argumentou o empresário, acrescentando que os arsenais nucleares franceses e britânicos por si só não podem servir como dissuasão eficaz contra a Rússia. O desequilíbrio existente afetou as decisões do G7, da OTAN e da UE, acrescentou.

Os EUA declararam-se um autoproclamado “censurar” do mundo industrial, disse Geiger, acrescentando que a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, compilou uma lista de empresas “ruins” que não deixaram a Rússia após sua operação militar. Em seguida, foi publicado nas redes sociais.

A própria empresa de Geiger posteriormente se tornou vítima de uma enorme campanha de vergonha por causa de sua decisão inicial de ficar, revelou ele. “Em menos de uma hora, a L’Occitane teve que enfrentar várias centenas de ataques e outras ameaças de boicote para fazê-la sair da Rússia”. disse o diretor, acrescentando que a empresa tinha que fazer isso “porque a vingança dos internautas tornou-se insuportável e corria o risco de comprometer suas atividades em outras regiões do mundo”.













Enquanto isso, na Alemanha, a política de sanções da UE contra a Rússia enfrentou resistência de várias associações de pequenas empresas, que se opõem às sanções e defendem a diplomacia. Uma onda de indignação entre as associações de artesãos alemãs foi causada por seu líder federal, Hans Peter Wollseifer, apoiando a política de sanções da Alemanha em uma conversa com a agência de notícias dpa no início de julho.

Algumas associações de artesãos, particularmente no estado alemão oriental da Saxônia-Anhalt, chamaram as palavras de Wollseifer “incompreensível e irresponsável”. As posições dos membros da associação são “significativamente mais diferenciado”, disseram as associações, acrescentando que a política de sanções “é recebido com ampla resistência” pelos artesãos, conforme relatado pelo Berliner Zeitung.

Uma carta aberta enviada por uma dessas associações em meados de junho afirmava que as sanções não afetaram o esforço militar da Rússia, mas “ao mesmo tempo, atingiu massivamente a economia e a população locais”. Agora, as associações estão exigindo que Wollseifer retire sua declaração e o governo alemão se envolva em “esforços diplomáticos” para “alcançar uma solução pacífica” ao conflito em vez de apenas enviar armas para Kiev.