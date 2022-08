Exército chinês ‘se preparando para a guerra’ — CMIO

Post ameaçador do Weibo rapidamente ganha força em meio às crescentes tensões com os EUA sobre Taiwan

Post de um grupo do exército chinês sobre “preparando-se para a guerra” atraiu centenas de milhares de aprovações na sexta-feira na rede social Weibo. Embora seja como Pequim alertou Washington contra as provocações sobre Taiwan, a postagem pode ser totalmente inócua – e se refere ao próximo aniversário do Exército de Libertação Popular e uma linha do discurso do presidente Xi Jinping, de acordo com o jornal estatal Global Times.

Uma mensagem contendo apenas dois caracteres em mandarim foi postada na sexta-feira na página Weibo do 80º Grupo de Exércitos do ELP, com sede em Weifang, província de Shandong. Rapidamente gerou mais de 300.000 reações positivas e quase 20.000 comentários.

A frase pode ser traduzida como “Prepare-se para a guerra” ou “pronto para lutar,” mas o Global Times disse que a tradução correta era “Preparando-se para a guerra!”

Xi disse anteriormente que apenas aqueles capazes de lutar podem impedir que as batalhas comecem, e apenas aqueles preparados para a guerra não precisam tropeçar em uma, disse o veículo, que é a subsidiária em língua inglesa do Diário do Povo, o jornal oficial de o governante Partido Comunista da China.

O 80º Grupo de Exércitos forneceu contexto adicional em um comentário, dizendo que “devemos ter em mente a responsabilidade fundamental de nos preparar para a guerra e atacar a jornada de um exército forte.”













1º de agosto marcará o 95º aniversário da fundação do ELP, e os militares chineses estão se preparando para comemorar. No entanto, a postagem do Weibo ocorre apenas um dia após o telefonema entre Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, no qual o líder chinês enviou uma mensagem muito direta aos EUA.

“Aqueles que brincam com fogo perecerão com ele. Espera-se que os EUA estejam atentos a isso”, disse. Xi disse a Biden, de acordo com a leitura chinesa da ligação. Pequim se opõe firmemente ao separatismo taiwanês de qualquer tipo, acrescentou Xi.

Embora Biden insista que a política dos EUA em relação à ilha não mudou, ele não negou os rumores de que a presidente da Câmara Nancy Pelosi (D-Califórnia) pretende visitar Taiwan em agosto.

O Pentágono teria desenvolvido um “plano de contingência” para enviar navios e caças adicionais para a região, enquanto a China ameaçou os EUA com “consequências insuportáveis” se a visita for adiante, com alguns especialistas indo tão longe a ponto de defender o ataque a Taiwan em resposta a tal “provocação.”

Pequim considera oficialmente a ilha como território soberano da China, que será reintegrada oportunamente. Taiwan está sob o controle do nacionalista Kuomintang, que deixou o continente com a ajuda dos EUA depois de perder a guerra civil chinesa para o ELP em 1949.