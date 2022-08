Abandone as gravatas para economizar energia – PM espanhol – CMIO

A ligação de Pedro Sanchez ocorre depois que seu governo configurou os condicionadores de ar para 27 graus Celsius

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, revelou na sexta-feira que parou de usar gravata para economizar energia e pediu aos ministros que sigam seu exemplo.

Sanchez apareceu em uma coletiva de imprensa dedicada aos planos de economia de energia do governo vestindo uma camisa branca desabotoada na parte superior e uma jaqueta azul.

Ele fez questão de mencionar seu visual menos oficial, dizendo: “Eu não uso gravata, isso significa que todos podemos economizar do ponto de vista energético e pedi a todos os ministros e funcionários públicos que fizessem o mesmo.”

Ele instou as empresas privadas a permitir que seus funcionários trabalhem sem vínculos, “enquanto for possível,” acrescentando que assim toda a nação “vai salvar.” A economia de energia, segundo Sanchez, é uma prioridade nacional porque ajuda a reduzir a dependência da Rússia e “dobrar a curva de inflação”.













Sanchez não detalhou como exatamente abrir mão de uma gravata ajuda a economizar energia, mas sua decisão veio alguns dias depois que o Ministério da Transição Ambiental emitiu uma recomendação para ajustar os condicionadores de ar a 27 graus Celsius – significativamente mais alto do que as pessoas normalmente os definem, especialmente durante a Espanha. ondas de calor, quando as temperaturas do ar podem exceder 40 graus Celsius.

“Se você combiná-lo com um ventilador, você reduzirá o consumo de eletricidade quase pela metade,“, disse o ministério.

Espera-se que o governo de Sanchez aprove seu programa de economia de energia em 1º de agosto.

Ao fazer isso, ele se juntará a outros governos europeus que estão implementando medidas semelhantes em meio a uma crescente crise de energia exacerbada por uma diminuição no fornecimento de gás natural da Rússia.