Departamento de Estado resiste a chamar a Rússia de ‘patrocinadora do terrorismo’ – NYT – CMIO

The New York Times diz que a Casa Branca quer ter margem de manobra com as sanções a Moscou

A designação oficial da Rússia como um estado patrocinador do terrorismo limitaria a capacidade do governo dos EUA de “isentar algumas transações com a Rússia de penalidades ocidentais”, informou o New York Times na sexta-feira.

O jornal disse que essas isenções podem incluir a garantia de que as exportações de alimentos da Rússia não sejam interrompidas por sanções.

O Departamento de Estado atualmente lista Irã, Síria, Cuba e Coreia do Norte como patrocinadores do terrorismo.

De acordo com o Times, designar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo poderia romper completamente os laços diplomáticos já restritos entre Moscou e Washington. Funcionários do Departamento de Estado disseram ver a designação como a “opção nuclear”.

Respondendo a um pedido do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, o Senado dos EUA aprovou por unanimidade uma resolução não vinculativa na quinta-feira pedindo que o secretário de Estado Antony Blinken faça exatamente isso. Zelensky acusou repetidamente a Rússia de matar intencionalmente civis na Ucrânia, enquanto Moscou insiste que suas tropas atacam apenas alvos militares.













Blinken disse, no entanto, que os EUA já atingiram Moscou com sanções sem precedentes.

“Os custos que foram impostos à Rússia por nós e por outros países estão absolutamente alinhados com as consequências que se seguiriam da designação como um estado patrocinador do terrorismo”. Blinken a repórteres na quarta-feira. “Assim, os efeitos práticos do que estamos fazendo são os mesmos.”

Na sexta-feira, Blinken conversou com seu colega russo, Sergey Lavrov, por telefone, que foi a primeira conversa desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse este mês que rotular a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo teria “consequências negativas” para os laços bilaterais já fraturados.