Biden é o presidente menos popular em décadas – pesquisa — CMIO

O índice de aprovação do presidente dos EUA atingiu um novo mínimo de 38%, de acordo com uma pesquisa Gallup

O índice de aprovação do presidente Joe Biden atingiu um novo mínimo, tornando-o o presidente moderno dos EUA menos popular neste período em um mandato, mostra uma nova pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

O índice de aprovação do presidente atingiu uma nova baixa de 38%, segundo a Gallup. Isso representa uma queda de três pontos em relação ao mês anterior e 12 pontos em relação a julho de 2021, quando 50% dos americanos geralmente aprovaram o cargo do presidente.

Enquanto isso, 59% dos americanos desaprovam o trabalho que Biden está fazendo, com 45% dos entrevistados “desaprovando fortemente” seu desempenho, em comparação com apenas 13% que “aprovam fortemente”.













A pesquisa também mediu o índice médio de aprovação de Biden em relação aos presidentes anteriores, desde Dwight Eisenhower, no sexto trimestre de seus mandatos. Os dados mostram que Biden tem a pontuação mais baixa, com 40%. Seus rivais mais próximos a esse respeito são os presidentes Trump e Carter, ambos com 42% neste momento em suas presidências.

Biden conseguiu manter um índice de aprovação de 78% entre os membros de seu próprio partido. No entanto, seus números nas pesquisas encolheram entre os independentes, atingindo uma baixa histórica de 31%. A aprovação do presidente democrata entre os republicanos, não surpreendentemente, é de 5%.

O apoio público a Biden está em declínio há algum tempo, sendo atingido pela retirada caótica do Afeganistão, preços vertiginosos do gás, inflação recorde e as consequências da pandemia de Covid-19. Além disso, os dados do PIB divulgados na quinta-feira indicam que a economia entrou em recessão.

A nova pesquisa ocorre depois que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse na sexta-feira que Joe Biden pretende concorrer à reeleição em 2024. outra pessoa para representar o partido em 2024.

A pesquisa Gallup foi realizada entre 5 e 26 de julho, com 1.013 adultos entrevistados por telefone.