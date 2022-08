Alex Jones’ InfoWars em outro pedido de falência — CMIO

A empresa controladora do controverso site de notícias de Jones pode estar tentando limitar um pagamento maciço por difamação

A Free Speech Systems LLC, empresa controladora da InfoWars, entrou com pedido de falência. O apresentador do InfoWars, Alex Jones, usou documentos semelhantes ao longo dos julgamentos de difamação em andamento trazidos por famílias das vítimas do massacre de Sandy Hook.

A Reuters informou o pedido na sexta-feira, observando que a Free Speech Systems pediu ao juiz de falências que não solicitasse que o julgamento por difamação de Sandy Hook fosse interrompido. As famílias das vítimas que processam Jones pediram a um júri na terça-feira que lhes concedesse US$ 150 milhões em danos. O pedido de falência provavelmente visa reduzir esse número.

Jones fez uma série de declarações implicando que o tiroteio da Escola Primária Sandy Hook em 2012 em Newtown, Connecticut, foi encenado para trazer uma legislação mais rígida de controle de armas. Atualmente, ele está sendo processado pelas famílias das 26 vítimas em dois casos separados de difamação, um em Connecticut e outro no Texas, com o último potencialmente lhe custando US$ 150 milhões quando o júri emitir seu veredicto.













A InfoWars e duas de suas subsidiárias, PrisonPlanet TV e Infowars Health, entraram com pedido de falência em abril e propuseram um acordo de US$ 10 milhões com os demandantes. O acordo foi rejeitado, mas a InfoWars Health e a Prison Planet TV desistiram de seus casos de falência depois que o caso de difamação foi removido do processo de falência.

Mesmo antes de ser considerado responsável nos dois processos de difamação, Jones teve seu alcance e fluxo de receita limitados quando foi banido do Facebook, Twitter, YouTube, Apple Podcasts e outras plataformas no espaço de um mês em 2018.

Jones foi uma das primeiras grandes figuras públicas a ser ‘desplataformada’ dessa maneira, uma prática que se tornou mais comum desde então e até afetou o ex-presidente Donald Trump em 2021.