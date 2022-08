Responsabilidade criminal pelo massacre em Elenovka é de Zelensky e dos EUA, diz MD russo

“Na sequência de um ataque deliberado de mísseis em 29 de julho do sistema de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS contra o centro de detenção perto de povoado de Elenovka, o regime de Kiev matou e mutilou a maioria dos 193 prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com os dados atualizados na manhã de 30 de julho, em resultado do ataque de mísseis morreram 50 ucranianos”, disse o representante oficial da Defesa russa, tenente-general Igor Konashenkov.