A Finlândia não pode impedir que os russos obtenham vistos – mídia – CMIO

O membro da UE pode decidir para quem os vistos são emitidos, mas uma proibição completa não é possível

A Finlândia pode parar de emitir vistos para alguns russos, como é o caso de outros estados da UE, mas uma proibição completa é impossível, informou a agência de notícias russa Interfax na sexta-feira, citando uma fonte da Comissão Europeia.

“Os países da UE têm uma margem de manobra significativa em termos de reduzir ou interromper o [issuance] de vistos de longa duração e autorizações de residência nos termos da sua legislação nacional”, disse a fonte, acrescentando, no entanto, que há “serão sempre categorias de pessoas a quem devem ser emitidos vistos, por exemplo, para fins humanitários, para familiares, jornalistas ou dissidentes.”

Anteriormente, quatro grupos parlamentares na Finlândia apoiaram a suspensão da emissão de vistos para cidadãos russos devido ao conflito em curso na Ucrânia. Representantes da Coalizão Nacional, dos Social-Democratas e do Partido dos Finlandeses também pediram que os critérios para concessão de vistos aos russos fossem mais rigorosos.













De acordo com Jukka Kopra, vice-presidente do Grupo Parlamentar da Coalizão Nacional, a Finlândia deve continuar a emitir vistos para cidadãos russos, impondo as mesmas restrições aplicadas durante a pandemia de Covid-19. Isso significa que apenas russos com parentes próximos morando na Finlândia, proprietários de imóveis ou pessoas que recebem assistência médica no país seriam elegíveis para entrada.

De acordo com Jussi Tanner, diretor-geral dos serviços consulares do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia, as autoridades do país estão considerando várias opções que permitiriam a imposição de restrições de visto.

Uma possibilidade é parar completamente de emitir vistos, mas a Finlândia faz parte do Espaço Schengen e deve cumprir suas regras. “O estado de direito significa que essas regras não mudaram”, ele disse.

Outras opções incluem fechar a fronteira ao tráfego de passageiros e encontrar uma solução a nível da UE.

Comentando as restrições de visto que podem ser introduzidas pela Finlândia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na terça-feira que Moscou “é claro que reagiria muito negativamente”, adicionando: “Todas essas ações contra cidadãos russos exigiriam contramedidas e uma resposta – isso deve ser entendido e esperado.”