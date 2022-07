Liderança alemã culpada pela paralisação da ajuda à Ucrânia – CMIO

A chancelaria é o “ponto mais estreito” que retarda as entregas de armas a Kiev, disse um importante parlamentar alemão

O gabinete do chanceler alemão Olaf Scholz é o culpado pelo ritmo lento de entregas de armas para a Ucrânia, disse a chefe do comitê de defesa do Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

“O ponto mais estreito que retarda o compromisso militar da Alemanha é, por qualquer motivo, a chancelaria”, disse o deputado do Partido Democrático Livre (FDP) em entrevista ao grupo de mídia Bayern publicada no sábado.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia deve continuar, acredita Strack-Zimmermann, e, portanto, os políticos alemães “não deve relaxar” mas deve antes concentrar-se em acelerar a entrega de ajuda militar à Ucrânia. Berlim deve corrigir a situação com as entregas paralisadas até setembro-outubro, alertou o parlamentar.

O parlamento, que é dominado pela chamada coalizão de “semáforos” do Partido Social Democrata da Alemanha (SPD), FDP e Aliança 90/Os Verdes, está pronto para assumir “responsabilidade” por ajudar Kiev, ela afirmou.













“Esta Casa é o eixo das decisões. É aí que os fios se juntam e é aí que os sinais são enviados. Nós, Democratas Livres e muitos outros parlamentares dos grupos de semáforos, estamos prontos para assumir a responsabilidade de acordo”, disse. disse Strack-Zimmermann.

Embora Berlim já tenha enviado milhares de sistemas portáteis de mísseis antitanque e antiaéreos, munições, capacetes e outros equipamentos para a Ucrânia, está muito atrasada em relação aos principais fornecedores de equipamentos militares pesados ​​de Kiev. Até agora, a Alemanha enviou sete obuses autopropulsados ​​Panzerhaubitze (PzH) 2000 e prometeu mais três, e o Mars II, uma modificação européia do lançador de foguetes múltiplos MLRS M270 fabricado nos EUA.

Também prometeu cerca de 30 veículos antiaéreos Gepard, o primeiro dos quais foi entregue esta semana. No início deste mês, no entanto, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse que os estoques militares do país tinham capacidade limitada para enviar armas para a Ucrânia.

Apesar do apoio demonstrado pela Alemanha, Kiev – e o ex-embaixador ucraniano Andrey Melnik em particular – criticaram repetidamente Berlim pelo que chamaram de relutância em enviar ajuda militar à Ucrânia e o ritmo lento geral das entregas.