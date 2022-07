Zuckerberg alerta para austeridade na Meta — CMIO

Mark Zukerberg, cofundador da gigante de mídia social Facebook e sua controladora Meta Platforms, sugeriu na quarta-feira que a economia dos EUA está passando por uma desaceleração e que sua empresa terá que enfrentar alguma austeridade no futuro próximo.

“Parece que entramos em uma crise econômica que terá um amplo impacto no negócio de publicidade digital”, disse. Zuckerberg disse durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa, já que a Meta relatou um declínio mais acentuado do que o esperado na receita.

A empresa contratará menos, sugeriu Zuckerberg, dizendo que a situação era “pior do que era um quarto atrás” devido em parte à inflação corrente e ao aumento das taxas de juros.

As ações da empresa perderam cerca de metade do seu valor desde o início do ano e a receita no segundo trimestre caiu quase 1% em relação ao ano anterior.

“Este é um período que exige mais intensidade. Espero que façamos mais com menos recursos.” disse o CEO na quarta-feira.

No início deste mês, Zuckerberg teria dito aos funcionários que “esta pode ser uma das piores crises que vimos na história recente”.

