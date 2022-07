FMI alerta que economia global corre risco de desglobalização

“Um sério risco para as perspectivas de médio prazo é que a guerra na Ucrânia contribuirá para a fragmentação da economia mundial em blocos geopolíticos com diferentes padrões tecnológicos, sistemas de pagamento transfronteiriços e moedas de reserva”, previu o relatório de perspectivas econômicas globais para julho.

Segundo o FMI, essa divisão vai impedir a comunidade internacional de abordar conjuntamente problemas globais como as mudanças climáticas “ com o risco adicional de que a atual crise alimentar se torne a norma “. Além disso, poderia dificultar o comércio e a cooperação mundiais.

Da mesma forma, o aperto das sanções antirrussas poderia levar a uma interrupção completa do fornecimento de gás russo para a Europa até o final de 2022, o que, por sua vez, aumentaria as “expectativas de inflação” e apertaria as condições financeiras à medida que os governos tentam lidar com o aumento dos preços.