Relógio de Hitler é vendido por grande quantia — CMIO

O relógio histórico do líder nazista rendeu 1,1 milhão de dólares em um leilão nos EUA que foi condenado por grupos judeus

Uma coleção de artefatos nazistas oferecidos por um leiloeiro dos EUA – desafiando grupos judeus que pediram o cancelamento da venda – gerou milhões de dólares em lances vencedores, incluindo US$ 1,1 milhão para o relógio de Adolph Hitler com a suástica gravada.

O relógio Huber de ouro com uma águia nazista e as iniciais ‘AH’ foi vendido por US$ 1,1 milhão em um leilão de dois dias que terminou na sexta-feira. A Alexander Historical Auctions, com sede em Chesapeake City, Maryland, também relatou lances vencedores como US$ 290.000 pelo conjunto de mesa cerimonial de Hitler, usado na assinatura do fatídico Acordo de Munique de setembro de 1938, e US$ 27.500 por um anel de ouro que Hermann Goering apresentou ao ás da aviação alemão Hans -Joachim Marselha.

O leilão foi adiante apesar da oposição de líderes judeus, 34 dos quais supostamente assinaram uma carta aberta pedindo à Alexander Historical Auctions que não vendesse o relógio de Hitler, que eles chamaram de “abominável”. No entanto, Mindy Greenstein, vice-presidente sênior da casa de leilões, teria dito aos meios de comunicação alemães que a venda foi feita para preservar a história. “Se você destruir a história, não há provas de que isso aconteceu” ela disse. “Seja história boa ou ruim, ela deve ser preservada.”

Os críticos não estavam convencidos. A autora Aviva Klompas, ex-redatora-chefe de discursos da missão israelense nas Nações Unidas, convocou o leilão “totalmente nojento”. Ela adicionado “Vamos ser claros: vender parafernália nazista glorifica o assassinato genocida.”

Antes da venda de dois dias, o rabino Menachem Margolin, presidente da Associação Judaica Europeia, disse que o leilão daria “socorro àqueles que idealizam o que o partido nazista representava”. Ele alegou, também, que a venda permitiria aos compradores “animar um convidado ou ente querido com um item pertencente a um assassino genocida e seus apoiadores”.













Alguns dos outros itens apresentados na venda incluíam uma pintura em aquarela de Hitler, que valeu US$ 27.500, um álbum de fotos do campo de concentração, que foi vendido por US$ 3.000, e um vestido azul usado pela companheira de Hitler, Eva Braun, que atraiu um lance vencedor de US$ 2.500. .

O relógio foi vendido muito abaixo de sua estimativa pré-leilão de US$ 2 a 4 milhões. No entanto, alguns itens comandaram preços muito mais altos do que o esperado. Por exemplo, uma figura de águia dourada pendurada acima da entrada do quarto de Hitler na Chancelaria do Reich foi vendida por US$ 200.000, excedendo uma estimativa pré-leilão de US$ 15.000-20.000. A coleira de cachorro para o terrier escocês de Braun, estampada com suásticas douradas, foi vendida por US$ 4.500, acima dos US$ 3.000-4.000 previstos.

A venda também contou com itens não nazistas, incluindo um documento assinado pelo líder soviético Joseph Stalin, vendido por US$ 3.750, e uma carta oficial assinada pelo chinês Mao Zedong, que garantiu uma oferta vencedora de US$ 16.000. O crucifixo de um soldado confederado usado durante a Guerra Civil Americana foi vendido por US$ 4.250, bem acima da estimativa do leiloeiro de US$ 300-400.