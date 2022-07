Índia planeja comprar mais petróleo russo – Bloomberg – CMIO

As grandes refinarias indianas estão se voltando cada vez mais para traders privados menores e menos conhecidos para aumentar as compras de petróleo russo com desconto, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com o relatório, a burocracia envolvida na negociação direta com os produtores russos retarda o processo de aquisição de suprimentos, o que levou as refinarias a recorrer a empresas menores para facilitar as entregas.

Esses intermediários supostamente incluem as empresas Wellbred e Montfort, disseram funcionários da refinaria indiana à agência de notícias sob condição de anonimato. Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de comentários, nem a refinaria estatal Indian Oil Corp ou a russa Rosneft, observa a Bloomberg.

A Índia intensificou as compras de petróleo russo nos últimos meses, aproveitando os descontos que a Rússia ofereceu em seus suprimentos em meio a sanções ocidentais, que afastaram alguns dos compradores tradicionais do país. A Índia, o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, importou um recorde de 1 milhão de barris de petróleo russo por dia em julho, informou a Bloomberg, citando dados da empresa de análise Kpler. Isso é acima do recorde anterior de cerca de 950.000 barris por dia em junho.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

É revelado o prazo para o teto do preço do petróleo russo proposto

“As refinarias indianas estão dispostas a correr o risco de lidar com esses novos traders pouco conhecidos porque os descontos devem ser bons demais para deixar passar. Sabemos que as refinarias indianas querem as cargas russas entregues. Então, enquanto os novos traders atenderem a essa necessidade, funcionará”, disse. Vandana Hari, fundadora da empresa de análise Vanda Insights, disse à agência de notícias.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT