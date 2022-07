País da UE compra gás russo apesar de alegar o contrário — CMIO

A Letônia está sendo fornecida por meio de um intermediário, disse um funcionário

A Letônia continuou a comprar gás natural russo mesmo depois de se recusar a cumprir a exigência de pagamento em rublos de Moscou, disse o chefe da Latvijas Gaze ao jornal Delfi.



“A Latvijas Gaze está comprando gás agora, mas não compramos gás da Gazprom porque não podemos pagar à Gazprom. Temos outro fornecedor”, Aigars Kalvitis, presidente da empresa de gás, foi citado como tendo dito. O responsável não revelou, no entanto, o nome do intermediário que está a fornecer à empresa gás natural russo.

Em abril, a Letônia, juntamente com os países vizinhos do Báltico Estônia e Lituânia, rejeitou a demanda da Rússia por pagamentos de gás natural em rublos e parou de importar gás da Gazprom como parte de um esforço para reduzir a dependência energética de Moscou em meio a sanções ocidentais. Em meados de junho, o primeiro-ministro letão Krisjanis Karins prometeu não retomar as importações de gás russo e, no início deste mês, o parlamento letão aprovou emendas à sua lei de energia que proibirá as importações de gás natural russo a partir de 1º de janeiro de 2023.

No ano passado, a Rússia foi o principal fornecedor de gás da Letônia, respondendo por 90% das importações totais do combustível pelo país.

